Mobilezone-Aktie im Blick: Telekomspezialist konkretisiert Ausblick nach Übernahme

Wie versprochen gibt es nun eine neue Guidance.

So erwartet der Handyverkäufer für 2026 nun einen operativen Gewinn von 50 bis 57 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Bislang war auf "annualisierter Basis" ein Pro-forma-Wert von 60 bis 67 Millionen in Aussicht gestellt worden. Zudem bestätigt Mobilezone hat die im März angekündigte Übernahme der AK Group mit den Marken Apfelkiste.ch und Marein per heutigem Montag vollzogen. das am 8. Oktober 2025 kommunizierte EBITDA-Ziel von 70 Millionen für das Geschäftsjahr 2028.

Mit der abgeschlossenen Akquisition sieht sich das Management strategisch gestärkt und gut positioniert für die weitere Entwicklung, wie es weiter heisst. Das Wachstumspotenzial in sämtlichen Geschäftsfeldern und der fortgeführte Fokus auf wiederkehrende Umsätze würden die Cash-Generierung und die Margenentwicklung über die nächsten Jahre weiter stärken.

Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste.ch, wird laut den Angaben nun mit 5,18 Prozent grösster Einzelaktionär des Unternehmens. Seine Jule Investment Management AG habe sich an Mobilezone beteiligt und gekoppelt an den Vollzug das gesamte Aktienpaket der Haubrich SE, dem bisher grössten Einzelaktionär, übernommen, so das Communiqué.

Risch (awp)