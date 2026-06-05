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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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Experten-Meinungen 05.06.2026 11:41:00

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die HENSOLDT-Aktie im vergangenen Monat.

HENSOLDT
71.86 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7907.05.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR14,2307.05.2026
Warburg Research91,00 EUR2,9207.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR-3,8706.05.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7906.05.2026
Barclays Capital95,00 EUR7,4406.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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