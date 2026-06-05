HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Meinungen
|
05.06.2026 11:41:00
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die HENSOLDT-Aktie im vergangenen Monat.
Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|1,79
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|14,23
|07.05.2026
|Warburg Research
|91,00 EUR
|2,92
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|-3,87
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|1,79
|06.05.2026
|Barclays Capital
|95,00 EUR
|7,44
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
10:02
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteidigt am Freitagvormittag Tendenz (finanzen.ch)
|
04.06.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)