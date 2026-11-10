Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
85.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
85.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.13%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Henkel posts very strong sales growth in the third quarter (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Henkel erzielt im dritten Quartal sehr starke Umsatzsteigerung (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Henkel vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|78.26
|4.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Infineon Overweight
|09:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:53
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|08:50
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|08:46
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Buy
|08:40
|
JP Morgan Chase & Co.
K+S Neutral
|08:32
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Sell