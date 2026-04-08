Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
66.86 €
|
Abst. Kursziel*:
9.18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
67.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.83%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
