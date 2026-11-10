NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag;