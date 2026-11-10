Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
84.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
85.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.02%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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