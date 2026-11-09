Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
83.26 €
|
Abst. Kursziel*:
4.49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
83.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.29%
|
Analyst Name::
Fon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|76.06
|2.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|13:23
|
Deutsche Bank AG
International Consolidated Airlines Buy
|13:23
|
Warburg Research
DHL Group Hold
|13:22
|
Deutsche Bank AG
KRONES Buy
|13:22
|
Barclays Capital
Nordex Equal Weight
|13:22
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen
|13:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Stabilus Buy