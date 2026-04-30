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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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30.04.2026 13:29:23

Henkel vz Equal Weight

Henkel vz.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
61.86 € 		Abst. Kursziel*:
13.16%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
61.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.16%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
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13:29 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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