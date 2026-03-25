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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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26.03.2026 16:52:45

Henkel vz Equal Weight

Henkel vz.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
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