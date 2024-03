NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Investitionen des Kochboxen-Anbieters./gl/ag;