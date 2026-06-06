Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’330 -3.3%  Bitcoin 49’151 -2.4%  Dollar 0.7960 0.9%  Öl 92.9 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Kurssturz bei Meta: Milliarden-Investition schreckt Anleger ab
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Droht der KI-Blase das Platzen? Diese Risiken sollten Anleger kennen
Suche...
Plus500 Depot
Investition unter der Lupe 06.06.2026 11:03:09

Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0.030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3’284.31 VET. Mit dem VET-USD-Kurs vom 05.06.2026 gerechnet (0.004746 USD), wäre das Investment nun 15.59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.41 Prozent abgenommen.

Bei 0.004746 USD erreichte VET am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0.028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?