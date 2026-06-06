Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

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VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0.030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3’284.31 VET. Mit dem VET-USD-Kurs vom 05.06.2026 gerechnet (0.004746 USD), wäre das Investment nun 15.59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.41 Prozent abgenommen.

Bei 0.004746 USD erreichte VET am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0.028417 USD.

Redaktion finanzen.net