So viel Verlust hätte ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

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Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46.84 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213.49 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 491.73 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.06.2026 auf 2.303 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95.08 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net