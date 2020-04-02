Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere bleiben zudem Favorit der Analystin Elodie Rall in der europäischen Baustoffbranche und stehen weiter auf der "Analyst Focus List". Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Die Heidelberger seien mit der neuen Produktion im norwegischen Brevik die ersten in der Branche mit einem Zement (CCS) mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
202.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
203.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.31%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Freundlicher Handel: DAX am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.09.25