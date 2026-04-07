NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen./rob/ajx/ag;