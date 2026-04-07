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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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07.04.2026 12:31:12

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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