Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
171.85 €
|
Abst. Kursziel*:
65.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.60%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
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