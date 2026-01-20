NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 308 auf 299 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Hannover Rück und Munich Re gibt er gegenüber den zum Verkauf empfohlenen Swiss Re den Vorzug - unter anderem aufgrund stärkerer Reserven./ag/gl;