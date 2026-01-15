Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
244.80 €
Abst. Kursziel*:
27.45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
243.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.97%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
KGV*:
-
