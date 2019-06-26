Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
159.00CHF
6.40CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
07.10.2025 11:57:39
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
243.21 CHF 2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Andrew Baker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf die neue Dividendenpolitik des Rückversicherers. Diese beinhalte für 2025 ein rund 16-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zur Gewinnausschüttung./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
306.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
266.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
265.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
