Hannover Rück Aktie

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
07.10.2025 11:57:39

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
243.21 CHF 2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Andrew Baker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf die neue Dividendenpolitik des Rückversicherers. Diese beinhalte für 2025 ein rund 16-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zur Gewinnausschüttung./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
306.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
266.40 € 		Abst. Kursziel*:
14.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
265.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

