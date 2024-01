NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der bankeigenen Healthcare-Konferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Der Pharmakonzern sei sehr zuversichtlich mit Blick auf die mittel- bis langfristigen Ziele und Vorhaben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings werde ein Höherstecken der Ziele zur Vorlage der Jahreszahlen 2023 bereits im Aktienkurs vorweggenommen./ck/tih;