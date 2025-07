NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1348 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern lägen knapp unter beziehungsweise knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James D Gordon in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal./rob/edh/he;