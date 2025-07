NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Umsatz und Gewinn hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Benjamin Jackson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies zudem auf den angehobenen Ausblick, erwartet aber, dass dem Pharmakonzern im zweiten Halbjahr die Wechselkursentwicklung zu schaffen machen dürfte./rob/ck/he;