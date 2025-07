NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1425 Pence belassen. James D Gordon bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf Briefing-Dokumente des Beratungsausschusses der US-Arzneimittelbehörde für Onkologie-Medikamente zu dem Mittel Blenrep gegen Knochenmarkkrebs. Diese lesen sich insgesamt zwar weniger negativ als von ihm befürchtet. Dennoch gebe es immer noch Risiken mit Blick auf eine Zulassung des Arzneimittels./rob/la/he;