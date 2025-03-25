grenke 13.63 CHF 1.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Der Leasinganbieter habe wie erwartet schwache Zahlen veröffentlicht, aber die Prognose für 2025 bestätigt, was positiv sei, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 auf Basis der Schätzungen für 2026 attraktiv bewertet./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.