|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 14:46:19
grenke Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Der Leasinganbieter habe wie erwartet schwache Zahlen veröffentlicht, aber die Prognose für 2025 bestätigt, was positiv sei, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9 auf Basis der Schätzungen für 2026 attraktiv bewertet./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
17.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
18.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu grenke AG
|
15:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06:59
|EQS-News: grenke AG: Erstes Halbjahr 2025 im Plan (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: grenke AG: First half-year 2025 on track (EQS Group)
|
11.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Anleger in Habachtstellung: SDAX beginnt den Handel kaum bewegt (finanzen.ch)
|
08.08.25