grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

13.63
CHF
0.26
CHF
1.94 %
25.03.2025
BRXC
06.10.2025 10:47:54

grenke Buy

grenke
13.63 CHF 1.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die vorgelegten Zahlen zum Neugeschäft im dritten Quartal bestätigten den positiven Trend des IT-Leasinganbieters aus dem ersten Halbjahr, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sollte Grenke auf gutem Weg sein, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

