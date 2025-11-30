Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

13.96
CHF
-0.30
CHF
-2.08 %
10:25:42
BRXC
02.12.2025 09:55:21

grenke Buy

grenke
13.96 CHF -2.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Leasingspezialisten hätten eine schrittweise Verbesserung der wichtigen operativen Kennziffern gezeigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.92 € 		Abst. Kursziel*:
34.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.98%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse