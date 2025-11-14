grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
14.11.2025 08:54:17
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Leasinganbieter sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen vom Vortag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.46 €
|
Abst. Kursziel*:
107.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
108.33%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu grenke AG
Analysen zu grenke AG
|08:54
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
