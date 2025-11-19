grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
12.12CHF
-0.28CHF
-2.22 %
19.11.2025
20.11.2025 07:03:25
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
grenke AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
13.16 €
Abst. Kursziel*:
120.36%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
13.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
108.63%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu grenke AG
19.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
18.11.25