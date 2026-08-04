Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Starke Zahlen
|
04.08.2026 22:48:36
Fresenius profitiert von operativer Stärke und verbessertem Zinsergebnis - Aktie steigt
Fresenius blickt nach einem erfolgreichen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Gesundheitskonzern hebt seine Prognose an.
Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke
operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein
verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung unterstützt, hiess es in der Mitteilung weiter.
Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu.
BAD HOMBURG (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich freundlich -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Kräftige Gewinne an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag in Grün. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenfalls Aufschläge. Auch an den US-Börsen dominierten die Bullen. Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag überwiegend mit positiven Vorzeichen.