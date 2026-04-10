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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’808.00
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10.04.2026
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13.04.2026 07:15:09

Givaudan Neutral

Givaudan
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem vergleichbaren Wachstum um 1,8 Prozent aus und liegt damit fast auf Augenhöhe mit dem Konsens von 1,9 Prozent. Zentrales Thema anlässlich des Quartalsberichts des Aromenherstellers am 14. April werde aber die Frage, ob das Wachstum zweiten Quartal wieder anzieht oder weiter schwächelt, schrieb die Expertin am Montag./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
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2’808.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
28.21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’824.55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27.45%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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