Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem vergleichbaren Wachstum um 1,8 Prozent aus und liegt damit fast auf Augenhöhe mit dem Konsens von 1,9 Prozent. Zentrales Thema anlässlich des Quartalsberichts des Aromenherstellers am 14. April werde aber die Frage, ob das Wachstum zweiten Quartal wieder anzieht oder weiter schwächelt, schrieb die Expertin am Montag./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’808.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’824.55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.45%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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