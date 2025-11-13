GFT Aktie 970686 / DE0005800601
16.05CHF
-0.02CHF
-0.14 %
09:02:35
BRXC
14.11.2025 07:58:22
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, die Restrukturierung laufe, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GFT SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.26 €
Abst. Kursziel*:
-23.22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.41%
Analyst Name::
Wolfgang Specht
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GFT SE
13.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
13.11.25
|EQS-News: GFT meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und bestätigt Prognose 2025 (EQS Group)
13.11.25