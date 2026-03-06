GFT 16.60 CHF 2.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien insgesamt überzeugend gewesen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Dies sei gerade angesichts der jüngsten Turbulenzen in der Softwarebranche erwähnenswert./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.