GFT Aktie 970686 / DE0005800601
16.61CHF
0.44CHF
2.75 %
11:09:32
BRXC
06.03.2026 09:49:31
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien insgesamt überzeugend gewesen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Dies sei gerade angesichts der jüngsten Turbulenzen in der Softwarebranche erwähnenswert./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.26 €
|
Abst. Kursziel*:
2.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.48%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|GFT SE
|16.55
|2.41%
