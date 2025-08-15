GFT Aktie 970686 / DE0005800601
16.50CHF
-4.78CHF
-22.48 %
15.08.2025
23.09.2025 10:29:54
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.60 €
|
Abst. Kursziel*:
36.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.78%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
