GFT Aktie 970686 / DE0005800601
16.32CHF
0.25CHF
1.58 %
10:40:09
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 08:53:22
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Unternehmen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Felix Ellmann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Quartalszahlen vom Vortag. Zudem sei die Position des Unternehmens als ein Partner für die KI-Transformation gestärkt./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.26 €
|
Abst. Kursziel*:
2.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80.59%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GFT SE
|
13.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EQS-News: GFT meldet solide Ergebnisse für die ersten neun Monate und bestätigt Prognose 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: GFT Reports Solid 9M 2025 Results and Confirms Full-Year Guidance (EQS Group)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
05.11.25
|EQS-News: GFT erhält AWS Generative AI Competency (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: GFT Achieves AWS Generative AI Competency (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Wynxx Accelerates Software Delivery at Bradesco Seguros by 40 percent (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Wynxx von GFT beschleunigt Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent (EQS Group)
Analysen zu GFT SE
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|GFT SE
|16.25
|1.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|09:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|08:59
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|08:56
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy