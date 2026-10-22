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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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22.10.2026 13:52:07

FUCHS SE VZ Kaufen

FUCHS
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Schmierstoffhersteller den Jahresausblick erhöht./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
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