FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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22.10.2026 13:52:07
FUCHS SE VZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Schmierstoffhersteller den Jahresausblick erhöht./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
45.68 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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20.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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19.10.26
|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first 9 months of 2026 exceed expectations and EBIT forecast for 2026 raised (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026 (EQS Group)
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16.10.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|20.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|FUCHS Reduce
|Baader Bank
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|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
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|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
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|16.07.25
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|02.06.25
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