07.08.2025 10:02:20
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. David Adlington lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "weitere solide Quartal" des Krankenhausbetreibers und Medizinproduktherstellers. Fresenius arbeite an einer Erfolgsbilanz, die zu einer höheren Bewertung führen sollte./rob/ck/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.56 €
|
Abst. Kursziel*:
18.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.93%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
06.08.25
|Wdh: Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius-Aktie steigt: Umsatz-Prognose für 2025 angehoben (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius SE-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Fresenius Helios von Wegfall der Energiekostenhilfe und Kalendereffekt belastet (Dow Jones)
|
06.08.25
|Fresenius erhöht Wachstumsprognose - Quartal beim Ergebnis stärker als gedacht (AWP)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|43.82
|40.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Rheinmetall Overweight
|09:38
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Beteiligungs Buy
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold