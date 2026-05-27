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28.05.2026 08:50:35
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Biosimilars habe einen konstruktiven Jahresstart hingelegt und den Ausblick bestätigt, schrieb Natalia Webster am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.90 €
|
Abst. Kursziel*:
156.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
155.00%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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