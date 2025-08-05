Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’625 0.1%  SPI 17’397 0.0%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’564 -0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’998 0.5%  Bitcoin 97’796 -0.4%  Dollar 0.8056 -0.1%  Öl 64.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Vorwürfe wegen Autotalks-Übernahme: QUALCOMM-Aktie verliert
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

25.42
CHF
0.91
CHF
3.72 %
05.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.10.2025 11:41:50

flatexDEGIRO Buy

flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.08 € 		Abst. Kursziel*:
17.44%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
30.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.99%
Analyst Name::
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 flatexDEGIRO Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen