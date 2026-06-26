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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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26.06.2026 07:39:25

Ferrari Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 355 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman hob seine Schätzungen bis 2027 etwas an und begründete dies mit einem günstigeren Euro/Dollar-Wechselkurs als vom Luxusautobauer veranschlagt. Mit einer Erhöhung der Jahresziele beim Halbjahresbericht Ende Juli sei aber noch nicht zu rechnen, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
306.10 € 		Abst. Kursziel*:
17.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
315.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.25%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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