Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

309.32
CHF
0.23
CHF
0.08 %
11:32:07
BRXC
09.12.2025 09:18:25

Ferrari Overweight

Ferrari
309.32 CHF 0.08%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
420.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
330.50 € 		Abst. Kursziel*:
27.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
330.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.16%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:18 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
