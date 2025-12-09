Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
309.32CHF
0.23CHF
0.08 %
11:32:07
BRXC
09.12.2025 09:18:25
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
330.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
330.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.16%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt (AWP)
|
09.10.25
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
Analysen zu Ferrari N.V.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|309.13
|0.01%
