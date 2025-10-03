Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’510 0.7%  SPI 17’228 0.7%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’461 0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’656 0.2%  Gold 3’862 0.2%  Bitcoin 95’295 -0.8%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 64.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UEK weist Einsprachen gegen u-blox-Übernahme ab - Aktie stabil
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Clariant-Aktie im Minus: Weitere Ethylen-Schadenersatzklagen
Boeing-Aktie unbeeindruckt: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter
UBS-Aktie fester: Mehrheit befürwortet Verschärfung der Regeln für die Bank - Suche nach Kompromiss läuft
Suche...
200.- Saxo-Deal

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

397.91
CHF
-0.71
CHF
-0.18 %
09:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2025 08:37:04

Ferrari Buy

Ferrari
397.90 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 570 auf 579 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solider Preismix dürfte geringere Auslieferungen kompensiert haben, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 4. November. Zunächst stehe aber erst einmal der Kapitalmarkttag am 8. und 9. Oktober mit neuen mittelfristigen Zielen im Fokus./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
428.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
424.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:37 Ferrari Buy UBS AG
29.09.25 Ferrari Buy UBS AG
19.09.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
16.09.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen