Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 570 auf 579 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solider Preismix dürfte geringere Auslieferungen kompensiert haben, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 4. November. Zunächst stehe aber erst einmal der Kapitalmarkttag am 8. und 9. Oktober mit neuen mittelfristigen Zielen im Fokus./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



