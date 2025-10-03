Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
397.91CHF
-0.71CHF
-0.18 %
09:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.10.2025 08:37:04
Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 570 auf 579 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solider Preismix dürfte geringere Auslieferungen kompensiert haben, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 4. November. Zunächst stehe aber erst einmal der Kapitalmarkttag am 8. und 9. Oktober mit neuen mittelfristigen Zielen im Fokus./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
428.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
424.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
|
06.05.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Quartalsumsatz wächst unerwartet stark (Dow Jones)
|
06.05.25
|Ferrari-Aktie stabil: Ferrari verdient zum Jahresstart mehr (AWP)
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:37
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|397.91
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:19
|
UBS AG
EssilorLuxottica Neutral
|09:12
|
Deutsche Bank AG
grenke Buy
|09:07
|
Deutsche Bank AG
National Grid Buy
|09:06
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|08:46
|
Deutsche Bank AG
Aumovio Buy
|08:44
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|08:44
|
Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold