NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Der Hersteller von Luxusautos werde einen größeren Teil des diesjährigen Umsatzes voraussichtlich zum Jahresende hin erzielen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Konsensschätzungen für das erste Quartal leite sich aus dieser Feststellung kein Handlungsbedarf ab./bek/jha/;