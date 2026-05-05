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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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06.05.2026 11:41:55

Ferrari Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dort habe es keine klare Aussage gegeben, ob die Auslieferungen im ersten Quartal den Tiefpunkt erreicht haben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktienkursverluste spiegelten die Haltung am Markt wider, dass die Auslieferungen von Luxusautos den Rest des Jahres wenig dynamisch sein dürften./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
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Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
294.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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