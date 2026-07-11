Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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11.07.2026 09:14:00
Mercedes-Benz-Aktie trotzdem unbewegt: Juristischer Etappensieg im britischen Milliardenverfahren
Mehrere grosse Autohersteller haben im Rechtsstreit um illegale Abschalteinrichtungen in Grossbritannien einen juristischen Sieg errungen.
Die Kläger behaupteten, dass bestimmte von den Beklagten hergestellte Dieselfahrzeuge mit verbotenen Abschaltvorrichtungen ausgestattet seien, die die Wirksamkeit der Emissionskontrollsysteme ausserhalb der behördlichen Tests verringern, was zu höheren Emissionen schädlicher Stickoxide im normalen Fahrbetrieb führe.
Renault begrüsste die Entscheidung. "[Sie] steht voll und ganz im Einklang mit unserer langjährigen Position, dass unsere Fahrzeuge in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entwickelt, konstruiert und hergestellt wurden und werden", erklärte der Autohersteller.
Die anderen Beklagten reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu dem Urteil.
Ein weiteres Verfahren soll im Oktober stattfinden, um "die Folgen etwaiger einklagbarer Verstösse sowie Fragen im Zusammenhang mit Schadensersatz oder anderen Rechtsmitteln zu klären", so das Gericht.Anleger von Mercedes-Benz sehen die Entscheidung scheinbar nicht als ausschlaggebend an: Im nachbörslichen Tradegate-Handel ging es für das Papier am Freitag moderate 0,02 Prozent auf 43,95 Euro nach unten.
Von Joshua Kirby
DOW JONES
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