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Millionen Kläger 11.07.2026 09:14:00

Mercedes-Benz-Aktie trotzdem unbewegt: Juristischer Etappensieg im britischen Milliardenverfahren

Mercedes-Benz-Aktie trotzdem unbewegt: Juristischer Etappensieg im britischen Milliardenverfahren

Mehrere grosse Autohersteller haben im Rechtsstreit um illegale Abschalteinrichtungen in Grossbritannien einen juristischen Sieg errungen.

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Der High Court of England and Wales erklärte am Freitag, es habe "die meisten der wesentlichen Vorwürfe gegen die Hersteller, deren Fahrzeuge im Prozess untersucht wurden, zurückgewiesen". Die Sammelklage war von 1,6 Millionen Klägern gegen die Hersteller Ford, Peugeot sowie Citroën, Renault , Nissan und Mercedes-Benz eingereicht worden.

Die Kläger behaupteten, dass bestimmte von den Beklagten hergestellte Dieselfahrzeuge mit verbotenen Abschaltvorrichtungen ausgestattet seien, die die Wirksamkeit der Emissionskontrollsysteme ausserhalb der behördlichen Tests verringern, was zu höheren Emissionen schädlicher Stickoxide im normalen Fahrbetrieb führe.

Renault begrüsste die Entscheidung. "[Sie] steht voll und ganz im Einklang mit unserer langjährigen Position, dass unsere Fahrzeuge in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entwickelt, konstruiert und hergestellt wurden und werden", erklärte der Autohersteller.

Die anderen Beklagten reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu dem Urteil.

Ein weiteres Verfahren soll im Oktober stattfinden, um "die Folgen etwaiger einklagbarer Verstösse sowie Fragen im Zusammenhang mit Schadensersatz oder anderen Rechtsmitteln zu klären", so das Gericht.

Anleger von Mercedes-Benz sehen die Entscheidung scheinbar nicht als ausschlaggebend an: Im nachbörslichen Tradegate-Handel ging es für das Papier am Freitag moderate 0,02 Prozent auf 43,95 Euro nach unten.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com
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