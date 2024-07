FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Chemiekonzern sei in den meisten Sparten stark gewachsen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereinigte Ergebnis (Ebitda) liege über der Konsensprognose./bek/mis;