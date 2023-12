NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Zwar erwartet Analystin Chiara Battistini für den Luxusgütersektor auch 2024 eine anhaltende Normalisierung nach zuvor starkem Lauf und kurzfristig kaum Treiber, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. Der Brillenkonzern sei aber gut positioniert, um von positiven Optik-Trends zu profitieren./tav/mis;