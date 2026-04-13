LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Verschiedene Branchendaten ließen auf Wachstum im ersten Quartal in Relation zum Schlussquartal 2025 schließen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer Studie am Dienstag. So hätten sich beispielsweise die über die Barclaycard abgewickelten US-Ausgaben für Brillenoptik im März auf Jahressicht um rund ein Sechstel erhöht./rob/bek/edh;