EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Medienberichte legten nahe, dass Verzögerungen bei der Einführung von Display-Brillen der US-Konzerne Meta und Ray-Ban neben Lieferengpässen auch mit regulatorischen Hürden zu tun hätten, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiterhin davon aus, dass Datenschutzhürden mit der Zeit kleiner werden. Die Technologie biete eine Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz./rob/tih/ck;
Bloomberg article (see here) suggesting the rollout of Meta Ray-Ban
Display glasses in Europe has been delayed not only because of supply constraints, but also due
to regulatory barriers.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
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Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
194.05 €
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Abst. Kursziel*:
82.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
194.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.38%
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Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
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KGV*:
-