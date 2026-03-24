Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’688 1.4%  SPI 17’685 1.2%  Dow 46’427 0.7%  DAX 22’935 1.3%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’636 1.0%  Gold 4’552 1.8%  Bitcoin 56’383 1.4%  Dollar 0.7912 0.4%  Öl 100.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleger steigen wieder ein: DroneShield-Aktie erholt sich kräftig nach Analystenschock
Barclays Capital gibt Heidelberg Materials-Aktie Overweight
BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidender Termin als Bewährungsprobe nach Gründer-Abgang
Deutsche Telekom-Aktie reagiert unaufgeregt auf Machtwechsel im Zukunftsressort - Konzern unter Zugzwang
Munich Re-Aktie fester: Versicherungsgesellschaft sieht Cybercrime auf dem Vormarsch
Suche...
eToro entdecken

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

178.27
CHF
1.55
CHF
0.88 %
15:28:56
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 14:20:32

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
178.27 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Medienberichte legten nahe, dass Verzögerungen bei der Einführung von Display-Brillen der US-Konzerne Meta und Ray-Ban neben Lieferengpässen auch mit regulatorischen Hürden zu tun hätten, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiterhin davon aus, dass Datenschutzhürden mit der Zeit kleiner werden. Die Technologie biete eine Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz./rob/tih/ck;


Bloomberg article (see here) suggesting the rollout of Meta Ray-Ban
Display glasses in Europe has been delayed not only because of supply constraints, but also due
to regulatory barriers.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
194.05 € 		Abst. Kursziel*:
82.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
194.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
82.38%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?