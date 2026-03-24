LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Medienberichte legten nahe, dass Verzögerungen bei der Einführung von Display-Brillen der US-Konzerne Meta und Ray-Ban neben Lieferengpässen auch mit regulatorischen Hürden zu tun hätten, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiterhin davon aus, dass Datenschutzhürden mit der Zeit kleiner werden. Die Technologie biete eine Vielzahl zukünftiger Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz./rob/tih/ck;