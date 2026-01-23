LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/gl;