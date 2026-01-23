Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

239.29
CHF
-6.49
CHF
-2.64 %
09:00:21
BRXC
26.01.2026 11:25:38

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
239.29 CHF -2.64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
259.70 € 		Abst. Kursziel*:
34.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
260.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.62%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Analysen zu EssilorLuxottica

11:25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
21.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
