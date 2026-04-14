EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 347 auf 315 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine anhaltende Kaufempfehlung für die Aktie des Brillenkonzerns beruhe auf dem Umstand, dass der Markt der Smart-Glass-Sparte derzeit einen Wert von praktisch Null beimisst./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
315.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
201.00 €
|
Abst. Kursziel*:
56.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
200.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.11%
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Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-