E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.00CHF
4.54CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
30.10.2025 06:34:54
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido geht davon aus, dass die Essener mit ihrem Quartalsbericht die bekannten Trends des zweiten Quartals bestätigen werden. Der bereinigte Überschuss dürfte nach neun Monaten bei 2,286 Milliarden Euro liegen, schrieb er am Mittwochabend in seinem Ausblick. Die Jahresziele dürfte Eon bestätigen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
