NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Der Versorger weise ein starkes Gewinnwachstumsprofil auf, wenn auch kein sehr glattes, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Aktien seien eine ausgezeichnete Möglichkeit, das Thema Stromnetze zu spielen./edh/ag;