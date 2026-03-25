Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

21.40
CHF
0.18
CHF
0.84 %
09:49:34
BRXC
Historisch
Eni Sector Perform

Eni
21.41 CHF 0.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Ölkonzern habe seinen Kapitalmarkttag ausgerechnet auf einen Tag gelegt, der in der jüngeren Zeit geopolitisch wohl am intensivsten war mit dem begonnenen Iran-Krieg, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste strategische Neuausrichtung stärke den Vorsprung bei der Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und ziele gleichzeitig darauf ab, einen der Hauptnachteile großer Energiekonzerne im Zuge der Energiewende zu vermeiden./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 23:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23.46 € 		Abst. Kursziel*:
2.30%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.30%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:18 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Eni Buy UBS AG
20.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Eni Kaufen DZ BANK
20.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
